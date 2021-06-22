Антонов заявил, что США не могут изменить политику России санкциями

Дальнейшее введение санкций в отношении Москвы не приведет к позитивным результатам и не повлияет на политику России, сообщает ТАСС со ссылкой российского посла в США Анатолия Антонова.

Посол России сегодня едет в США

Он напомнил, что «против России были введены сотни санкций», но Россия «спокойно может жить, работать», а «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства.

Дипломат призвал «заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать» российским властям.

Российско-американские отношения обострились после скандального интервью, в котором глава Белого дома Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в выборы США. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШАСанкции Против РоссииАнатолий Антонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры