Антонов заявил, что США не могут изменить политику России санкциями

Он напомнил, что «против России были введены сотни санкций», но Россия «спокойно может жить, работать», а «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства.

Дипломат призвал «заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать» российским властям.

Российско-американские отношения обострились после скандального интервью, в котором глава Белого дома Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в выборы США. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

