Антонов заявил, что США не могут изменить политику России санкциями
Дальнейшее введение санкций в отношении Москвы не приведет к позитивным результатам и не повлияет на политику России, сообщает ТАСС со ссылкой российского посла в США Анатолия Антонова.
Он напомнил, что «против России были введены сотни санкций», но Россия «спокойно может жить, работать», а «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства.
Дипломат призвал «заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать» российским властям.
Российско-американские отношения обострились после скандального интервью, в котором глава Белого дома Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в выборы США. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей».
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