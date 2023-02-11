Российский посол предостерег США от возобновления программ ССО на Украине
Возможное возобновление деятельности сил специальных операций США на Украине станет свидетельством неприкрытого участия американской армии в конфликте. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Ранее СМИ сообщили, что Пентагон попросил восстановить финансирование программ, которые позволили бы ССО использовать украинцев для наблюдения за передвижением российской армии и «противодействия дезинформации».
Комментируя эту информацию, Антонов подчеркнул, что официальных сведений по этому вопросу пока нет. Однако появление подобного материала подтверждает, что США «одержимы несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения и готовы идти ради этого на неописуемые риски».
«В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность Сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте», — приводит слова дипломата Telegram-канал российского посольства.
Кроме того, Антонов отметил, что планы Вашингтона усугубляют вовлеченность США в противостояние с Россией на Украине и «ведут мир к непредсказуемым последствиям».
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