Российский посол предостерег США от возобновления программ ССО на Украине

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон попросил восстановить финансирование программ, которые позволили бы ССО использовать украинцев для наблюдения за передвижением российской армии и «противодействия дезинформации».

Комментируя эту информацию, Антонов подчеркнул, что официальных сведений по этому вопросу пока нет. Однако появление подобного материала подтверждает, что США «одержимы несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения и готовы идти ради этого на неописуемые риски».

«В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность Сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте», — приводит слова дипломата Telegram-канал российского посольства.

Кроме того, Антонов отметил, что планы Вашингтона усугубляют вовлеченность США в противостояние с Россией на Украине и «ведут мир к непредсказуемым последствиям».

