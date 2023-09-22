Российский посол осудила выдворение настоятеля подворья РПЦ в Софии
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова подвергла критике выдворение настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана. По ее словам, это недружественный шаг по отношению к России со стороны болгарских властей. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Дипломат заверила, что российская сторона обязательно предпримет ответные действия. Первым шагом станет вызов посла и разговор с ним, отметила Митрофанова.
Посол добавила, что оказать влияние на решение властей Болгарии было невозможно, поскольку решение было принято перед болгарским национальным праздником, нерабочим днем. Дипломат подчеркнула, что высылка была подготовлена заранее по решению министерского совета или главы правительства Болгарии Николая Денкова.
Ранее по поводу высылки архимандрита Вассиана высказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, вопиющий недружественный акт болгарских властей не поддается никакому логическому объяснению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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