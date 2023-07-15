Патриарх Кирилл: арест может привести к смерти наместника Киево-Печерской Лавры
15 июля 202314:46
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принять меры для защиты наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.
По его словам, арест митрополита Павла может привести к его смерти в СИЗО из-за серьезного ухудшения здоровья.
Глава РПЦ попросил представителей поместных православных церквей посодействовать в прекращении гонений против наместника Киево-Печерской Лавры.
Ранее стало известно, что суд отправил под стражу митрополита Павла, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru