Российский посол объяснил отказ от визита в МИД Польши по вопросу ракеты
25 марта 202418:33
Российский посол в Польше Сергей Андреев отказался явиться в МИД республики после сообщений о нарушении российской ракетой воздушного пространства из-за отказа предоставить доказательную базу. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на слова дипломата.
Напомним, замглавы МИД Польши Анджей Шейна принял решение вызвать Андреева для вручения ему ноты протеста, однако дипломат не явился в польское ведомство.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский одобрил предложение об отправке западных войск на Украину.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru