Российский посол объяснил отказ от визита в МИД Польши по вопросу ракеты

Российский посол в Польше Сергей Андреев отказался явиться в МИД республики после сообщений о нарушении российской ракетой воздушного пространства из-за отказа предоставить доказательную базу. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на слова дипломата.

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Напомним, замглавы МИД Польши Анджей Шейна принял решение вызвать Андреева для вручения ему ноты протеста, однако дипломат не явился в польское ведомство.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский одобрил предложение об отправке западных войск на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
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