Антонов заявил о необходимости простимулировать Украину к выполнению Минских соглашений
Россия хочет, чтобы США указали Украине на невозможность несоблюдения или пересмотра минских соглашений. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Мы хотим, чтобы Вашингтон послал четкий сигнал Украине о недопустимости непринятия или пересмотра минских соглашений, которые являются неоспоримой базой для разрешения ситуации», — отметил дипломат в интервью журналу Newsweek.
По словам Антонова, у Вашингтона «есть ресурсы, чтобы стимулировать президента Украины Владимира Зеленского к исполнению минских соглашений». Кроме того, посол отметил, что многие американские эксперты начали прямо заявлять, что в Киеве «открыто саботируют» минские договоренности и отстраняются «от прямого диалога с Донецком и Луганском».
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