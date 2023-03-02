Российский парламентарий уличил Молдавию в поддержке западной агрессии
Молдавия постепенно отказывается от закрепленного в конституции нейтралитета к безоглядной поддержке западной агрессивной позиции в отношении России. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Он назвал тревожными новостями принятую ранее днем в парламенте Молдавии антироссийскую декларацию.
«Продолжается опасный дрейф Молдовы в сторону от закрепленного в их же конституции нейтралитета.[...]Это - очередной выпад в наш адрес, по-существу - безоглядная поддержка западной агрессивной позиции», - написал в своем телеграм-канале Карасин.
Парламентарий считает происходящее в Молдавии «опасным симптомом нестабильности во внутренней и внешней политике Молдовы».
Ранее оппозиция Молдавии заблокировала трибуну парламента, протестуя против государственного языка из молдавского в румынский.
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