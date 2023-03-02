Российский парламентарий уличил Молдавию в поддержке западной агрессии

Он назвал тревожными новостями принятую ранее днем в парламенте Молдавии антироссийскую декларацию.

«Продолжается опасный дрейф Молдовы в сторону от закрепленного в их же конституции нейтралитета.[...]Это - очередной выпад в наш адрес, по-существу - безоглядная поддержка западной агрессивной позиции», - написал в своем телеграм-канале Карасин.

Парламентарий считает происходящее в Молдавии «опасным симптомом нестабильности во внутренней и внешней политике Молдовы».

Ранее оппозиция Молдавии заблокировала трибуну парламента, протестуя против государственного языка из молдавского в румынский.

