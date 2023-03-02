Парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» приняла антироссийскую декларацию, осудив действия России на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Игоря Гросу.

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При этом отмечается, что принятие декларации проходило в отсутствие оппозиционных депутатов страны. В общей сложности «за» проголосовали 55 человек.

В декларации говорится, что Россия с февраля 2014 года ведет «агрессивную войну против Украины». Политики требуют вывести российские войска с территории Украины. Также депутаты призвали к созданию «специального трибунала».

Ранее экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба в разговоре с НСН выразил мнение, что сегодня правительство Молдавии идет по ошибочному пути руководителей страны времен развала СССР.

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ФОТО: Парламент Молдавии
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