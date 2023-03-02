В Молдавии оппозиция протестует против переименования языка в румынский

Оппозиция в молдавском парламенте заблокировала трибуну, протестуя против переименования государственного языка из молдавского в румынский. Об этом сообщает РИА Новости.

«На те же грабли»: В Приднестровье посочувствовали жителям Молдавии

Депутаты требуют провести референдум, оправить власть в отставку и перестать «издеваться над конституцией».

Инициатива переименовать молдавский язык была предложена правящей партией «Действие и солидарность». Согласно законопроекту, слова «молдавский язык» заменяются словами «румынский язык». Кроме того, слова «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» также заменяются словами «румынский язык».

Ранее днем молдавский парламент в отсутствие оппозиционных политиков принял антироссийскую декларацию, осудив действия России против Украины. Политики требуют вывода российских войска, а также призывают к созданию «специального трибунала».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ПарламентМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры