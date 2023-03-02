В Молдавии оппозиция протестует против переименования языка в румынский

Депутаты требуют провести референдум, оправить власть в отставку и перестать «издеваться над конституцией».

Инициатива переименовать молдавский язык была предложена правящей партией «Действие и солидарность». Согласно законопроекту, слова «молдавский язык» заменяются словами «румынский язык». Кроме того, слова «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» также заменяются словами «румынский язык».

Ранее днем молдавский парламент в отсутствие оппозиционных политиков принял антироссийскую декларацию, осудив действия России против Украины. Политики требуют вывода российских войска, а также призывают к созданию «специального трибунала».

