В Молдавии оппозиция протестует против переименования языка в румынский
Оппозиция в молдавском парламенте заблокировала трибуну, протестуя против переименования государственного языка из молдавского в румынский. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутаты требуют провести референдум, оправить власть в отставку и перестать «издеваться над конституцией».
Инициатива переименовать молдавский язык была предложена правящей партией «Действие и солидарность». Согласно законопроекту, слова «молдавский язык» заменяются словами «румынский язык». Кроме того, слова «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» также заменяются словами «румынский язык».
Ранее днем молдавский парламент в отсутствие оппозиционных политиков принял антироссийскую декларацию, осудив действия России против Украины. Политики требуют вывода российских войска, а также призывают к созданию «специального трибунала».
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