Российский МИД вступится за биатлонистов в Италии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство намерено оградить биатлонистов российской сборной от психологического давления из-за обысков в отеле на чемпионате мира в Италии. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».
«Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, — это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях», — цитирует ТАСС Захарову.
Также стало известно, что посольство России в Италии направило ноту в итальянский МИД в связи с проведенными обысками у российских спортсменов. Дипломаты потребовали обеспечить должные условия подготовки и участие российской сборной в чемпионате мира, который проходит в Италии.
Утром 22 февраля итальянская полиция обыскала номера членов сборной России в отеле Антерсельве: биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и тренера Александра Касперовича. Проведенная операция связана с расследованием Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с подозрением Александра Касперовича в подделке аккредитации на чемпионат мира в Италии.
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