Российский МИД вступится за биатлонистов в Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство намерено оградить биатлонистов российской сборной от психологического давления из-за обысков в отеле на чемпионате мира в Италии. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, — это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях», — цитирует ТАСС Захарову.