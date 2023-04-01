Российский МИД поздравил Зеленского с первым апреля
МИД России поздравил президента Украины Владимира Зеленского с первым апреля. Соответствующая запись опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.
«Раньше День дурака на Украине отмечали одесской Юмориной. Сейчас - арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником», - говорится в сообщении.
Накануне служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедя) по двум статьям.
До этого митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому Божьей карой за выселение монахов из обители, передает «Радиоточка НСН».
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