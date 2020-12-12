Российский МИД ответил Британии на санкции в отношение бойцов «Терека»
В МИД России считают санкции, которые Британия ввела против троих россиян и отряда быстрого реагирования «Терек» за якобы нарушение прав человека в Чечне, безосновательными. Российские дипломаты оставили за собой право на ответный шаг, сообщает официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Рассматриваем это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России», - цитирует Захарову RT.
Она также предупредила, что Россия готова к ответу.
«С учётом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер», - заявила Захарова.
Напомним, кабмин Великобритании запретил въезд на территорию страны спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову, экс-главе полиции города Аргун Аюбу Катаеву и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинову. Также санкции предусматривают заморозку банковских счетов. Аналогичные меры приняты в отношение бойцов специального отряда быстрого реагирования «Терек» по обвинению в нарушении прав человека.
Также в США членов отряда считают причастными к убийству политика Бориса Немцова.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН рассказал, как в республике воспринимают санкции США.
«Как вы могли удостовериться, звонкий смех Рамзана Кадырова и, собственно, командира известного отряда «Терек» полковника Абузейда Висмурадова ярко свидетельствует об их, мягко говоря, индифферентном отношении к «жутким» американским санкциям. Они выполняли, выполняют, и будут выполнять задачи любой сложности, поставленные перед ними российским командованием. Можете себе представить, каким образом наши ребята способны выполнять задания Родины, если США решили «отметить» их всех до одного вместе с командиром. Они знают, что с такими подразделениями Россия может очень многое», - пояснил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- В США выявили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
- На американском сегменте МКС отказала техника
- Российский МИД ответил Британии на санкции в отношение бойцов «Терека»
- В Москве подорожает проезд в общественном транспорте
- В Москве в Новый год парковки станут бесплатными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru