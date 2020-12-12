Российский МИД ответил Британии на санкции в отношение бойцов «Терека»

В МИД России считают санкции, которые Британия ввела против троих россиян и отряда быстрого реагирования «Терек» за якобы нарушение прав человека в Чечне, безосновательными. Российские дипломаты оставили за собой право на ответный шаг, сообщает официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Кадыров готовит ответ США

«Рассматриваем это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России», - цитирует Захарову RT.

Она также предупредила, что Россия готова к ответу.

«С учётом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер», - заявила Захарова.

Напомним, кабмин Великобритании запретил въезд на территорию страны спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову, экс-главе полиции города Аргун Аюбу Катаеву и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинову. Также санкции предусматривают заморозку банковских счетов. Аналогичные меры приняты в отношение бойцов специального отряда быстрого реагирования «Терек» по обвинению в нарушении прав человека.

Также в США членов отряда считают причастными к убийству политика Бориса Немцова.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН рассказал, как в республике воспринимают санкции США.

«Как вы могли удостовериться, звонкий смех Рамзана Кадырова и, собственно, командира известного отряда «Терек» полковника Абузейда Висмурадова ярко свидетельствует об их, мягко говоря, индифферентном отношении к «жутким» американским санкциям. Они выполняли, выполняют, и будут выполнять задачи любой сложности, поставленные перед ними российским командованием. Можете себе представить, каким образом наши ребята способны выполнять задания Родины, если США решили «отметить» их всех до одного вместе с командиром. Они знают, что с такими подразделениями Россия может очень многое», - пояснил он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧечняСанкцииВеликобританияМария ЗахароваМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры