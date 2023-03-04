Российский МИД настаивает на объективном расследовании инцидента в Солсбери
В пятую годовщину покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент. По ее словам, руководство Великобритании использовало инцидент, чтобы намеренно осложнить двусторонние отношения.
Заявление официального представителя МИД РФ опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали российские граждане», – отметила Захарова.
Российская сторона по-прежнему настаивает на объективном и непредвзятом расследовании инцидента.
«Намерены и далее последовательно добиваться установления правды на фоне явных несостыковок британской позиции», – заявила официальный представитель МИД РФ.
Ранее в посольстве РФ в Соединенном Королевстве заявили, что Лондон сфабриковал инцидент с покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году, готовя население Великобритании к конфронтации с Россией.
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