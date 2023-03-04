Российский МИД настаивает на объективном расследовании инцидента в Солсбери

В пятую годовщину покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент. По ее словам, руководство Великобритании использовало инцидент, чтобы намеренно осложнить двусторонние отношения.

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Заявление официального представителя МИД РФ опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали российские граждане», – отметила Захарова.

Российская сторона по-прежнему настаивает на объективном и непредвзятом расследовании инцидента.

«Намерены и далее последовательно добиваться установления правды на фоне явных несостыковок британской позиции», – заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в посольстве РФ в Соединенном Королевстве заявили, что Лондон сфабриковал инцидент с покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году, готовя население Великобритании к конфронтации с Россией.

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ТЕГИ:РоссияВеликобританияСергей СкрипальЮлия СкрипальДело СкрипаляСолсбери
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