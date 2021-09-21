«Бред собачий!» Ветеран разведки обвинил Британию в «дезе» по делу Скрипалей
Полковник внешней разведки КГБ в отставке рассказал, что информацию о «третьем отравителе» Скрипалей британцы «накрутили» из похождений «парочки» – Петрова и Боширова.
Появление в деле Скрипалей «третьего отравителя» - намеренная дезинформация со стороны Великобритании, заявил «Радиоточке НСН» полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов. Ранее британская прокуратура выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери
«Это часть большой пропаганды, которую ведут против нас. Это совершенно не ново, потому что я долго проработал в разведке, в КГБ, и все время какие-то штуки нам приписывали, а потом уже стали извиняться, когда перестройка началась. На это не стоит обращать внимание. Но пресса рвется к сенсациям. Отравление Скрипаля – это полная фигня. Абсолютно. ГРУ вообще никогда не занималось этим. Этим занималось КГБ в свое время. И то это было осуждено. Это старая история. Да, эта парочка (Петров и Боширов – прим. НСН) действительно была в Солсбери. Но что это за темные люди? Почему они так таинственно исчезли? Я хорошо знаю британцев. Они зацепились за это, а дальше они накручивают, что они хотят», - заявил экс-разведчик.
По версии британского следствия, обвиняемый в причастности к отравлению Скрипалей Сергеев координировал действия двух других человек, предположительно, применивших «Новичок» против Скрипаля. Любимов отверг эту версию, заметив, впрочем, что в подобной операции может быть задействовано сколь угодно много человек.
«Мне вообще все кажется бредом собачьим. Участвовать в ликвидации может и три, и даже тридцать человек. Например, первый налет на Троцкого – там была целая группа, отряд мексиканских коммунистов во главе с великим художником Хосе Сикейросом. Ну и что? Были случаи ликвидации одним человеком. И вообще без людей. По этому не надо судить. Англичане умеют делать дезинформацию. Самая классическая история, когда они подбросили немцам труп якобы английского офицера с «секретными» документами, в которых было написано, что высадка союзников будет в другом месте, нежели она на самом деле произошла», - напомнил полковник КГБ в отставке.
Любимов рассказал, что британская сторона использует привычный для себя способ дезинформации.
«В этом деле всегда цепляются за какое-то событие. Например, убийство Кирова. Это, на мой взгляд, полная ерунда, что это по заданию Сталина убили его соратники. Но Сталин тут же подцепился за это убийство и постепенно разгромил и расстрелял всю оппозицию. Вот как делается. Так же и англичане действуют. Они уцепились, а дальше навинчивают, навинчивают. И получается что-то правдоподобное», - заключил офицер.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия, были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании позднее объявили, что против военного разведчика и его дочери было применено боевое отравляющее вещество А-234 класса «Новичок».
Британская полиция считает, что к отравлению Скрипалей причастны граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов.
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