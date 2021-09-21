«Бред собачий!» Ветеран разведки обвинил Британию в «дезе» по делу Скрипалей

По версии британского следствия, обвиняемый в причастности к отравлению Скрипалей Сергеев координировал действия двух других человек, предположительно, применивших «Новичок» против Скрипаля. Любимов отверг эту версию, заметив, впрочем, что в подобной операции может быть задействовано сколь угодно много человек.

«Мне вообще все кажется бредом собачьим. Участвовать в ликвидации может и три, и даже тридцать человек. Например, первый налет на Троцкого – там была целая группа, отряд мексиканских коммунистов во главе с великим художником Хосе Сикейросом. Ну и что? Были случаи ликвидации одним человеком. И вообще без людей. По этому не надо судить. Англичане умеют делать дезинформацию. Самая классическая история, когда они подбросили немцам труп якобы английского офицера с «секретными» документами, в которых было написано, что высадка союзников будет в другом месте, нежели она на самом деле произошла», - напомнил полковник КГБ в отставке.

Любимов рассказал, что британская сторона использует привычный для себя способ дезинформации.

«В этом деле всегда цепляются за какое-то событие. Например, убийство Кирова. Это, на мой взгляд, полная ерунда, что это по заданию Сталина убили его соратники. Но Сталин тут же подцепился за это убийство и постепенно разгромил и расстрелял всю оппозицию. Вот как делается. Так же и англичане действуют. Они уцепились, а дальше навинчивают, навинчивают. И получается что-то правдоподобное», - заключил офицер.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия, были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании позднее объявили, что против военного разведчика и его дочери было применено боевое отравляющее вещество А-234 класса «Новичок».

Британская полиция считает, что к отравлению Скрипалей причастны граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов.

