Посольство: Лондон сфабриковал отравление Скрипалей для подготовки к конфронтации с Москвой

Как отметили в дипмиссии, ранее провокация в отношении Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества, к которой якобы была причастна Москва, могла выглядеть как «единичный инцидент, использованный для демонтажа конструктива ... в отношениях между нашими странами».

«Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость», — подчеркнули в посольстве.

Кроме того, в диппредставительстве РФ обратили внимание, что за последние годы Лондон так и не установил обстоятельства произошедшего, однако тиражировал обвинения в адрес Москвы. Посольство назвало ситуацию вокруг Скрипалей «пробным шаром» в информационно-психологической кампании по демонизации России.

В дипведомстве отметили, что Москва не знает ничего о судьбе Скрипалей. В МИД Британии была направлена нота с требованием прояснить ситуацию со здоровьем и местоположением россиян. Посольство намерено продолжить добиваться от Лондона ответов на «правомерные и обоснованные вопросы».

