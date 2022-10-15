Российский МИД направил ноту коллегам в Германии из-за вандализма дипучреждений РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась отсутствием должной реакции в связи с актами вандализма в Германии в отношении посольства РФ в Берлине и консульства во Франкфурте-на-Майне. Комментарий дипломата публикует сайт МИДа России.
Уточняет, что речь идет об инцидентах, совершенных 10 октября 2022 года «сочувствующими киевскому режиму организованными группами злоумышленников».
По данным Захаровой, полицейские, охранявшие дипломатические учреждения РФ, не воспрепятствовали лицам, нанесшим материальный ущерб зданиям, пишет Газета.ru.
«Ни один из вандалов задержан не был», — отметила официальный представитель МИД РФ.
Российское дипведомство направило ноту в МИД Германии с протестом из-за враждебных акций, проведенных при фактическом попустительстве полиции. Российский МИД также рассчитывает, что полиция Германии усилит охрану зданий и территорий посольства России, а также - российских генконсульств в федеральных землях.
Ранее российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали во внешнеполитическое ведомство Германии, сообщает ТАСС. Так Берлин отреагировал на вступление в состав России четырех новых регионов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+13 384 / сут.
Умерли
389 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+26 130 / сут.
- Российский МИД направил ноту коллегам в Германии из-за вандализма дипучреждений РФ
- Гладков: Пожар на нефтебазе потушен
- На Russpass появился гид по объектам уличного искусства
- В Москве начато благоустройство территории комплекса скорой помощи ГКБ им Вересаева
- Лукашенко заявил о возможности завершения конфликта на Украине за неделю
- Под Белгородом снаряд попал в нефтебазу
- Убийственный «Посейдон». Оружие «судного дня» создали на советских разработках
- Российские военные предотвратили десант ВСУ в районе ЗАЭС
- ВС РФ уничтожили украинский комплекс ПВО с помощью БПЛА «Ланцет»
- В Партизанске умер военком, нашли признаки самоубийства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru