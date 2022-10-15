Российский МИД направил ноту коллегам в Германии из-за вандализма дипучреждений РФ

Уточняет, что речь идет об инцидентах, совершенных 10 октября 2022 года «сочувствующими киевскому режиму организованными группами злоумышленников».

По данным Захаровой, полицейские, охранявшие дипломатические учреждения РФ, не воспрепятствовали лицам, нанесшим материальный ущерб зданиям, пишет Газета.ru.

«Ни один из вандалов задержан не был», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Российское дипведомство направило ноту в МИД Германии с протестом из-за враждебных акций, проведенных при фактическом попустительстве полиции. Российский МИД также рассчитывает, что полиция Германии усилит охрану зданий и территорий посольства России, а также - российских генконсульств в федеральных землях.

Ранее российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали во внешнеполитическое ведомство Германии, сообщает ТАСС. Так Берлин отреагировал на вступление в состав России четырех новых регионов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

