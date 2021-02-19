Российский императорский дом сравнил Путина с Николаем II

Президент РФ Владимир Путин «многократно заслужил звание генерала», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о звании главы государства, Песков отметил, что президент не является кадровым офицером и звание «не является для него приоритетом».

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», готовы ли наследники императорского дома присвоить Путину звание.

«До революции была такая традиция, она распространялась на императоров, что, став главой государства, правитель сам себя в звании не повышал. Николай II оставался полковником, он не успел получить генеральское звание при жизни своего отца, который скончался безвременно. Это была традиция императорской России. Как сейчас поступят, это право нынешней власти распорядиться. Что человек заслуживает, это безусловно. Глава государства и верховный главнокомандующий теоретически заслуживает того, чтобы быть генералом. Но, насколько я знаю, президент достаточно скромен и проявляет тенденцию, схожую с тем, что я рассказал про Николая II. То есть он не склонен сам себе что-то присваивать», - заключил представитель императорского дома.