Почему не генерал? Полковник КГБ раскрыл настоящее звание Путина

Президент РФ Владимир Путин «многократно заслужил звание генерала», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о звании главы государства, Песков отметил, что президент не является кадровым офицером и звание «не является для него приоритетом».

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в эфире НСН объяснил, почему Путин должен быть генералом.

«Директором ФСБ он стал, имея звание подполковника в отставке. Проработал там год, получил звание полковника. В этом звании он ушел из ФСБ в совет министров. Директор ФСБ – это звание генерала армии. То есть он был достоин не полковника, а генерала армии. Если бы он послужил там еще год-два, стал бы генералом армии. Как является генералом армии директор СВР и прочие. Там замы все генерал-полковники», - отметил Прелин.