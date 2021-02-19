Почему не генерал? Полковник КГБ раскрыл настоящее звание Путина

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в эфире НСН рассказал, до какого звания дослужился действующий президент России на самом деле.



Президент РФ Владимир Путин «многократно заслужил звание генерала», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о звании главы государства, Песков отметил, что президент не является кадровым офицером и звание «не является для него приоритетом».

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в эфире НСН объяснил, почему Путин должен быть генералом.

«Директором ФСБ он стал, имея звание подполковника в отставке. Проработал там год, получил звание полковника. В этом звании он ушел из ФСБ в совет министров. Директор ФСБ – это звание генерала армии. То есть он был достоин не полковника, а генерала армии. Если бы он послужил там еще год-два, стал бы генералом армии. Как является генералом армии директор СВР и прочие. Там замы все генерал-полковники», - отметил Прелин.

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Песков ранее раскрыл и свое звание. По словам пресс-секретаря президента, он старший лейтенант.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир Путин
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