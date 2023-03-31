Организаторы Уимблдона назвали условия для участия россиян в турнире
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Уимблдонском турнире 2023 года, но только в нейтральном статусе.
В заявлении организаторов также подчёркивается, что теннисистам из России и Белоруссии запрещается в любом виде выражать поддержку специальной военной операции РФ на Украину.
Кроме того, российские и белорусские спортсмены, желающие принять участие в Уимблдонском турнире 2023 года, не должны иметь государственной поддержки, в том числе от компаний, управляемых или контролируемых государствами.
«Если обстоятельства существенно изменятся до начала чемпионата, мы рассмотрим и отреагируем соответствующим образом», - заключили в AELTC.
В 2022 году организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов, за что ассоциация ATP лишила турнир рейтинговых очков, такое же решение приняли WTA и ITF, сообщает RT.
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