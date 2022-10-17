Вучич: Давление на Сербию не прекратят, даже если она введет санкции
Внешнее давление на Сербию не прекратится даже в случае введения антироссийских санкций, следующим требованием Запада станет признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, никто на данный момент не угрожает ему на посту президента, но «угрожают не скрываясь всей нашей стране и ее сохранению». Вучич отметил, что Запад будет делать с Сербией все, за что «обвиняют РФ по отношению к другим».
«Требуют ввести санкции, потому что им мешает страна, которая высовывается, хочет иметь право на свое мнение, ничего больше», - приводит РИА Новости слова сербского лидера.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что внешнеполитический комитет Европарламента потребовал от Сербии занять позицию Запада и присоединиться к антироссийским санкциям, увязав эту ситуацию с продолжением переговоров об интеграции Сербии в Европейский союз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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