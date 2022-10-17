Вучич: Давление на Сербию не прекратят, даже если она введет санкции

Внешнее давление на Сербию не прекратится даже в случае введения антироссийских санкций, следующим требованием Запада станет признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

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По его словам, никто на данный момент не угрожает ему на посту президента, но «угрожают не скрываясь всей нашей стране и ее сохранению». Вучич отметил, что Запад будет делать с Сербией все, за что «обвиняют РФ по отношению к другим».

«Требуют ввести санкции, потому что им мешает страна, которая высовывается, хочет иметь право на свое мнение, ничего больше», - приводит РИА Новости слова сербского лидера.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что внешнеполитический комитет Европарламента потребовал от Сербии занять позицию Запада и присоединиться к антироссийским санкциям, увязав эту ситуацию с продолжением переговоров об интеграции Сербии в Европейский союз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СербияСанкции
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