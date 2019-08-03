Российский дипломат предложил не торопиться отправлять посла США в отставку
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в эфире НСН рассказал, как оценивает работу посла США в России Джона Хантсмана.
Президент СШA Донaльд Трaмп во время телефонного рaзговорa 31 июля с президентом России Влaдимиром Путиным обсудил претендентов нa должность послa СШA в России. Об этом сообщaет CNN. Лидеры стрaн пришли к выводу, что скоро необходимо будет нaзнaчить нового человекa нa эту должность вместо уходящего Джонa Хaнтсмaнa. Уточняется, что конкретных имен глaвы СШA и России не нaзывaли. Госдепaртaмент СШA тaкже не дaл комментaриев по дaнному вопросу, отмечает Газета.ру.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в эфире НСН призвал дождаться официальных заявлений относительно будущего Джона Хантсмана как посла США в России.
«Пока речь идет об информационных вбросах журналистов. Хантсман, кстати, подвергался не единожды психологической атаке со стороны довольно влиятельных средств печати США. Бывает так, что разговоры о смене дипломатического представителя идут, но ничем не заканчиваются. Когда решение принято, события уже развиваются по-другому. Нужно сохранять осторожный подход в этой ситуации. Я пока не вижу оперативного повода, чтобы обсуждать его отставку», - отметил дипломат.
Андрей Бакланов оценил деятельность коллеги в должности посла США в России на протяжении почти двух лет.
«Я с уважением отношусь к деятельности Хантсмана, потому что понимаю как посол, что он действует в исключительно сложной обстановке, когда отношения между нашими странами находятся на напряженном этапе. Идут вбросы негативного плана. Когда посол получает назначение, он хочет сделать отношения между странами лучше. Он входит в историю в том случае, если улучшил отношения между государствами. В отличие от двух его предшественников, господ Теффта и тем более Макфола , которых я неоднократно критиковал, Хантсман, мне кажется, другой человек, и он в этой обстановке пытался что-то делать для развития наших отношений. Несколько заявлений у него было неудачных – мы это подмечали, критиковали, но общая способность быть хорошим послом и работать в позитиве просматривалась. По-человечески понимаю, что Хантсман может быть не удовлетворен работой в силу того, что обстоятельства не позволяют ему работать по максимуму над улучшением отношением, а заставляют просто спасать тот уровень договоренностей, который у нас был достигнут. Но этого не удается достичь в последние годы – уровень отношений США и России по многим направлениям, к сожалению, падал», - заявил эксперт.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН объяснил, с чем связано смягчение американской повестки на международной арене.
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