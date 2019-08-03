Президент СШA Донaльд Трaмп во время телефонного рaзговорa 31 июля с президентом России Влaдимиром Путиным обсудил претендентов нa должность послa СШA в России. Об этом сообщaет CNN. Лидеры стрaн пришли к выводу, что скоро необходимо будет нaзнaчить нового человекa нa эту должность вместо уходящего Джонa Хaнтсмaнa. Уточняется, что конкретных имен глaвы СШA и России не нaзывaли. Госдепaртaмент СШA тaкже не дaл комментaриев по дaнному вопросу, отмечает Газета.ру.

Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в эфире НСН призвал дождаться официальных заявлений относительно будущего Джона Хантсмана как посла США в России.

«Пока речь идет об информационных вбросах журналистов. Хантсман, кстати, подвергался не единожды психологической атаке со стороны довольно влиятельных средств печати США. Бывает так, что разговоры о смене дипломатического представителя идут, но ничем не заканчиваются. Когда решение принято, события уже развиваются по-другому. Нужно сохранять осторожный подход в этой ситуации. Я пока не вижу оперативного повода, чтобы обсуждать его отставку», - отметил дипломат.