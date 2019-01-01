Лондон ищет «русский след» в скандале с британским послом и Трампом

Британские власти изучают возможность кибератаки со стороны российского государства как источника утечки в СМИ фрагментов засекреченных докладных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррока, в результате которой между Лондоном и Вашингтоном разгорелся политический скандал.

В появившихся в СМИ выдержках британский посол называет президента США «некомпетентным», a его администрацию – «неумелой». После их публикации Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет работать с послом Дарроком, и заодно раскритиковал подход премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к процессу вывода страны из Евросоюза.

На следующий день Мэй выразила «полную поддержку» дипломату, и отметила, что «прискорбная» утечка фрагментов телеграмм «не отражает близость и уважение» отношений между Великобританией и Соединенными Штатами, но в то же время настояла на том, насколько важно, чтобы «послы могли давать честные оценки политике в своей стране».

На фоне скандала министерство иностранных дел Великобритании запустило внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем посла в США, и одна из рассматриваемых версий допускает кибератаку со стороны России, пишут британские СМИ со ссылкой на главу ведомства Джереми Ханта.

«Конечно, это было бы чрезвычайно тревожным фактом, если это была деятельность иностранного, враждебного государства. Я не видел доказательств того, что это так, но мы очень внимательно изучаем факт утечки. Мы собираемся следовать всем направлениям расследования, чтобы попытаться понять, как это произошло. Это то, что будет рассмотрено», — сказал министр иностранных дел относительно возможности российского следа в интервью газете The Sun.

При этом неназванный высокопоставленный представитель британского правительства сказал изданию, что в ответ на вопрос, кто получил бы наибольшую выгоду от утечки, без сомнения можно сказать «враждебное государство, желающее посеять раздор, что им и удалось».

В свою очередь, замглавы МИД Британии Алан Дункан сообщил, что в ведомстве не исключают, что за утечкой данных стоит «враждебное государство», а другие бывшие и нынешние представители британской власти потребовали призвать виновных к ответственности.

«Бывший министр обороны Майкл Фэллон также призвал к уголовному расследованию, заявив: "Это явно нарушение Закона об официальной тайне, и если они смогут выяснить, кто это сделал, должно последовать уголовное преследование виновных". Министр торговли Лиам Фокс, который находится в поездке в Вашингтон, заявил, что "головы должны полететь". "Я надеюсь, что полная сила закона обрушится на человека, который это сделал", - добавил он», — цитирует НСН публикацию Business Insider.

Стоит отметить, что журналист Изабель Окшотт, опубликовавшая фрагменты докладных записок британского посла, отрицает факт получения их от «российских агентов».

