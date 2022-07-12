Российский дипломат не исключил запрет литовских транспортных компаний

Российские власти могут ограничить работу перевозчиков Литвы в ответ на прекращение Вильнюсом транзита российских грузов в Калининград, заявил в эфире «Соловьев. Live» временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

Путин и Лукашенко обсудили возможные совместные шаги на фоне блокады Калининграда

Он назвал это «чувствительной мерой» для Литвы. «Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений», — заявил дипломат.

Власти Калининградской области передали правительству и Администрации президента варианты ответных мер на запрет транзита грузов через Литву. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов. Он отметил, что предложены «меры различного характера» на случай, если договориться не получится.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Литва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры