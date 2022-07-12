Российский дипломат не исключил запрет литовских транспортных компаний

Он назвал это «чувствительной мерой» для Литвы. «Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений», — заявил дипломат.

Власти Калининградской области передали правительству и Администрации президента варианты ответных мер на запрет транзита грузов через Литву. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов. Он отметил, что предложены «меры различного характера» на случай, если договориться не получится.

