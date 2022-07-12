Российский дипломат не исключил запрет литовских транспортных компаний
Российские власти могут ограничить работу перевозчиков Литвы в ответ на прекращение Вильнюсом транзита российских грузов в Калининград, заявил в эфире «Соловьев. Live» временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.
Он назвал это «чувствительной мерой» для Литвы. «Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений», — заявил дипломат.
Власти Калининградской области передали правительству и Администрации президента варианты ответных мер на запрет транзита грузов через Литву. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов. Он отметил, что предложены «меры различного характера» на случай, если договориться не получится.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- Российский дипломат не исключил запрет литовских транспортных компаний
- Зеленский рассказал о помощь от Нидерландов, которая станет для РФ «неприятным сюрпризом»
- ВСУ ударили по рынку и жилым домам в Новой Каховке
- Пропавший шесть дней назад горняк на шахте «Распадская-Коксовая» найден живым
- Белый дом заявил, что Иран планирует поставлять беспилотники РФ
- Два пешехода скончались в Подмосковье после наезда машины каршеринга
- Ресторатор Антон Пинский завершает сделку по покупке Starbucks в РФ
- Президент Бразилии намерен провести телефонный разговор с Зеленским
- Шотландия приостановила прием украинских беженцев
- Имя нового премьера Великобритании станет известно 5 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru