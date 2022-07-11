Путин и Лукашенко обсудили возможные совместные шаги на фоне блокады Калининграда

«Кроме того, был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги», — отмечается в сообщении.

Главы государств подтвердили настрой на укрепление российско-белорусских отношений союзничества и условились «оставаться в тесном контакте».

