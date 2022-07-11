Путин и Лукашенко обсудили возможные совместные шаги на фоне блокады Калининграда
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Кроме того, был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги», — отмечается в сообщении.
Главы государств подтвердили настрой на укрепление российско-белорусских отношений союзничества и условились «оставаться в тесном контакте».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru