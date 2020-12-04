Российских журналистов в Турции задержали на три дня

Срок задержания журналистов российского телеканала НТВ в Турции увеличился до трех дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации провинции Стамбул, поступившее в представительство агентства в Анкаре.

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В тексте заявления указано, что полиции региона обнаружила группу из двух российских журналистов и турецкого гражданина, проводящих съемку без получения соответствующего разрешения, в 10:30 утра 3 декабря у центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в пригороде Стамбула. Администрация заявила, что фото- и видеосъемка вблизи этого объекта запрещены.

Решение о продлении срока содержания под стражей принял главный прокурор провинции. Агентство передает, что посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле выясняют обстоятельства произошедшего и решают вопрос совместно с турецким руководством.

Турецкая компания "Байкар Савунма", у здания которой были задержаны журналисты, производит ударный беспилотник Bayraktar TB2, который входит в состав вооружений турецкой армии. Ранее НСН писала, что журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были в командировке от программы НТВ "Центральное телевидение".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЗадержаниеЖурналисты
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