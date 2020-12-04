Российских журналистов в Турции задержали на три дня
Срок задержания журналистов российского телеканала НТВ в Турции увеличился до трех дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации провинции Стамбул, поступившее в представительство агентства в Анкаре.
В тексте заявления указано, что полиции региона обнаружила группу из двух российских журналистов и турецкого гражданина, проводящих съемку без получения соответствующего разрешения, в 10:30 утра 3 декабря у центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в пригороде Стамбула. Администрация заявила, что фото- и видеосъемка вблизи этого объекта запрещены.
Решение о продлении срока содержания под стражей принял главный прокурор провинции. Агентство передает, что посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле выясняют обстоятельства произошедшего и решают вопрос совместно с турецким руководством.
Турецкая компания "Байкар Савунма", у здания которой были задержаны журналисты, производит ударный беспилотник Bayraktar TB2, который входит в состав вооружений турецкой армии. Ранее НСН писала, что журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были в командировке от программы НТВ "Центральное телевидение".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Российских журналистов в Турции задержали на три дня
- В Москве скончались еще 74 пациента с COVID-19
- В ДНР считают, что перемирие в Донбассе находится под угрозой
- Парламент Черногории проголосовал за просербское правительство
- Чубайс прокомментировал своё назначение на новую должность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru