Российских журналистов в Турции задержали на три дня

В тексте заявления указано, что полиции региона обнаружила группу из двух российских журналистов и турецкого гражданина, проводящих съемку без получения соответствующего разрешения, в 10:30 утра 3 декабря у центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в пригороде Стамбула. Администрация заявила, что фото- и видеосъемка вблизи этого объекта запрещены.

Решение о продлении срока содержания под стражей принял главный прокурор провинции. Агентство передает, что посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле выясняют обстоятельства произошедшего и решают вопрос совместно с турецким руководством.

Турецкая компания "Байкар Савунма", у здания которой были задержаны журналисты, производит ударный беспилотник Bayraktar TB2, который входит в состав вооружений турецкой армии. Ранее НСН писала, что журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были в командировке от программы НТВ "Центральное телевидение".

