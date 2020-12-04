Журналисты НТВ задержаны в Стамбуле при съемке у базы производителя боевых беспилотников
Членов съёмочной группы НТВ задержали в Стамбуле при съемке у штаб-квартиры производителя турецких боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил источник в министерстве иностранных дел Турции.
Он пояснил, что задержание было проведено из-за отсутствия у российских журналистов аккредитации и каких-либо документов, разрешающих вести съёмку.
Ранее в МИД РФ подтвердили, что репортёры перестали выходить на связь накануне. Сами россияне успели связаться с редакцией в момент задержания и сообщили, что полиция их везёт в неизвестном направлении.
Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были в командировке от программы НТВ «Центральное телевидение». Посольство России в Турции и генконсульство РФ в Стамбуле установили контакт с местными властями в связи с задержанием журналистов.
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