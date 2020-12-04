В СЖР отреагировали на задержание съёмочной группы НТВ в Турции
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, что россиян могут скоро освободить.
Членов съёмочной группы российского телеканала НТВ задержали в Стамбуле при съемке у штаб-квартиры производителя турецких боевых беспилотных летательных аппаратов из-за отсутствия у российских журналистов аккредитации и каких-либо документов, разрешающих вести съёмку, сообщают источники СМИ со ссылкой на власти страны. Ранее в МИД РФ подтвердили, что репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин перестали выходить на связь. Сами россияне успели связаться с редакцией в момент задержания и сообщили, что полиция их везёт в неизвестном направлении.
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, что связь с тележурналистами есть, их могут скоро освободить.
«Аккредитация и разрешения на съемку в каждой стране готовятся по своим правилам, для освещения больших событий все делается заранее», - пояснил он.
В Турции сейчас неспокойная ситуация, как из-за близости Сирии, так и недавно завершенной войны в Нагорном Карабахе, отмечают в СЖР. В таких случаях лучше получать аккредитацию заранее. Возможно, это упущение редакции телеканала, а может быть, журналисты слишком быстро прилетели и ее не сделали, сказал Соловьев беседе с НСН. Журналисты также могли заснять какой-то военный объект и не исключено, что местные спецслужбы теперь пытаются уговорить их удалить запись, предположил Соловьев.
«Российское посольство в Турции сейчас активно работает. Мы очень надеемся, что, может быть, даже в течение сегодняшнего дня наши коллеги будут освобождены и продолжат работать», - добавил глава Союза журналистов. По его словам, у посольства есть связь с журналистами и они в ближайшее время сообщат, что происходит.
Как ранее сообщалось в СМИ, членов съёмочной группы НТВ могли задержать сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации.
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