Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Макрона

Она также заявила, что французы пытались разбить телефон Надольской.

«Причина такой дискриминации — и это было прямо озвучено сотрудником французской пресс-службы — в том, что журналист представляет именно российское СМИ...Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счёте сыграет против её проводников. Рассматриваем случившееся ещё и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку», - сделала вывод Захарова в своем Telegram-канале 10 сентября.

Стало известно, что журналистам РИА Новости тоже не разрешили присутствовать на пресс-конференции главы Франции в Индии.





