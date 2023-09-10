Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Макрона

Главного редактора Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, которая состоялась в рамках саммита «Группы двадцати» в индийском Нью-Дели. Журналистку не допустили на мероприятие, потому что она представляет российское СМИ. Причину недопуска со слов представителя пресс-службы французского лидера назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она также заявила, что французы пытались разбить телефон Надольской.

«Причина такой дискриминации — и это было прямо озвучено сотрудником французской пресс-службы — в том, что журналист представляет именно российское СМИ...Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счёте сыграет против её проводников. Рассматриваем случившееся ещё и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку», - сделала вывод Захарова в своем Telegram-канале 10 сентября.

Стало известно, что журналистам РИА Новости тоже не разрешили присутствовать на пресс-конференции главы Франции в Индии.



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ФОТО: РИА Новости
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