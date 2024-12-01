Российских ученых отстранили от ядерных исследований в странах ЕС

С 1 декабря российские ученые больше не смогут работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), которая расположена в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ЦЕРН Арно Марсолье.

По его словам, такое решение совет организации принял в июне 2022 года на фоне украинского конфликта. Официальный представитель добавил, что к 1 декабря процесс передачи проектов от институтов РФ был завершен, и компания продолжила свою научную деятельность.