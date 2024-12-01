Российских ученых отстранили от ядерных исследований в странах ЕС

С 1 декабря российские ученые больше не смогут работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), которая расположена в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ЦЕРН Арно Марсолье.

По его словам, такое решение совет организации принял в июне 2022 года на фоне украинского конфликта. Официальный представитель добавил, что к 1 декабря процесс передачи проектов от институтов РФ был завершен, и компания продолжила свою научную деятельность.

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При этом Марсолье рассказал, что примерно 90 из 500 исследователей, которые работали в российских институтах с ЦЕРН, сменили их, продолжив свою деятельность с организацией.

Ранее советник президента РФ Владимира Путин Антон Кобяков на брифинге в рамках IV Конгресса молодых ученых предложил создать альтернативу Нобелевской премии в БРИКС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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