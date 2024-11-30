Фурсенко: Мировая наука должна жалеть об исключении РФ из проектов ЦЕРН
Решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) об исключении из проектов российских ученых доказывает политизированность мировой науки. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко в беседе с РИА Новости.
«Это демонстрация того, насколько сегодня политизированы все сферы, включая сферу науки», — подчеркнул Фурсенко.
По его словам, наука должна «жалеть» об этом решении.
Ранее стало известно, что ЦЕРН с 30 ноября прекратит сотрудничество почти с 500 специалистами, имеющими связи с РФ. Как сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, ученым из России предлагают продолжать работу под «нейтральным флагом» с международным статусом сотрудников Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Однако РФ не будет взаимодействовать с Западом по такой схеме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru