Фурсенко: Мировая наука должна жалеть об исключении РФ из проектов ЦЕРН

«Это демонстрация того, насколько сегодня политизированы все сферы, включая сферу науки», — подчеркнул Фурсенко.

По его словам, наука должна «жалеть» об этом решении.

Ранее стало известно, что ЦЕРН с 30 ноября прекратит сотрудничество почти с 500 специалистами, имеющими связи с РФ. Как сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, ученым из России предлагают продолжать работу под «нейтральным флагом» с международным статусом сотрудников Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Однако РФ не будет взаимодействовать с Западом по такой схеме.

