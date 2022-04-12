Российских дипломатов обязали покинуть Хорватию до 25 апреля
Российские дипломаты, высланные из Хорватии, обязаны покинуть территорию республики до 25 апреля. Об этом сообщает посольство РФ в республике.
Ранее главу дипмиссии Андрея Нестеренко уведомили о решении Загреба выдворить 24 сотрудника посольства, 18 из которых — дипломаты, напоминает RT.
Как отмечается в заявлении российского посольства, Хорватия объяснила высылку россиян «военной агрессией против Украины», «военными преступлениями», «нарушением территориальной целостности».
Нестеренко подчеркнул, что решение Загреба — шаг назад в отношениях между РФ и Хорватией.
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