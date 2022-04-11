Хорватия вышлет 18 дипломатов и 6 сотрудников российского посольства

Власти Хорватии объявили о высылке 18 дипломатов и шести административных сотрудников российского посольства в Загребе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Посольство России в Хорватии также подтвердило, что в хорватском МИД потребовали вывезти часть сотрудников, а также вызвали посла Андрея Нестеренко с последующей выдачей ноты.

Официальной причиной высылки стала военная спецоперация России на Украине. В МИД потребовали «безотлагательно прекратить боевые действия и вывести российские войска с территории Украины».

Ранее российских дипломатов объявили персонами нон грата в целом ряде европейских стран, включая Польшу, Германию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды и другие.

