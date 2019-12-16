Российские военные провели патрулирование в двух провинциях Сирии

16 декабря 201922:49

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил о патрулировании военной полицией РФ сирийских провинций Хасеке и Алеппо, передает РИА Новости.

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По информации агентства, также было проведено патрулирование с воздуха.

Патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.

На прошлой неделе, Боренков предупредил о готовящихся террористами инсценировках использования химоружия в Сирии. По его словам, инсценировки делаются для распространения видео в сети с целью обвинений сирийских правительственных сил в использовании химоружия против мирного населения.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:Сирия