Российские военные провели патрулирование в двух провинциях Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил о патрулировании военной полицией РФ сирийских провинций Хасеке и Алеппо, передает РИА Новости.
По информации агентства, также было проведено патрулирование с воздуха.
Патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.
На прошлой неделе, Боренков предупредил о готовящихся террористами инсценировках использования химоружия в Сирии. По его словам, инсценировки делаются для распространения видео в сети с целью обвинений сирийских правительственных сил в использовании химоружия против мирного населения.
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