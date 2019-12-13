Российские военные предупредили о провокациях с химоружием в Сирии

По данным агентства, действие планируется на юге Идлибской зоны деэскалации. Организаторами выступают террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) и члены псевдогуманитарной организации "Белые каски".

Как заявил Боренков, инсценировки делаются для распространения видео в сети с целью обвинений сирийских правительственных сил в использовании химоружия против мирного населения.

Ранее Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она помогает Сирии скрыть использование запрещенных токсичных боеприпасов в гражданской войне, тем самым подрывая работу Организации по запрещению химического оружия.

