Российские военные предупредили о провокациях с химоружием в Сирии

13 декабря 201900:35

Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков предупредил о готовящихся террористами инсценировках использования химоружия в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, действие планируется на юге Идлибской зоны деэскалации. Организаторами выступают террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) и члены псевдогуманитарной организации "Белые каски".

Как заявил Боренков, инсценировки делаются для распространения видео в сети с целью обвинений сирийских правительственных сил в использовании химоружия против мирного населения.

Ранее Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она помогает Сирии скрыть использование запрещенных токсичных боеприпасов в гражданской войне, тем самым подрывая работу Организации по запрещению химического оружия.

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