Путин и Эрдоган обсудили ливийский конфликт и ситуацию в Сирии

12 декабря 201900:22

Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и конфликт в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В частности, политики отметили необходимость активизации усилий по борьбе с терроризмом в Сирии. Также президенты подчеркнули важность работы сирийского Конституционного комитета и заявили о готовности его поддержки.

Относительно Ливии главы государств выразили обеспокоенность боевыми столкновениями в Триполи. По мнению политиков, для стабилизации обстановки необходимо возобновление межливийских мирных переговоров.

Ранее президент Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции.

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ФОТО: kremlin.ru
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