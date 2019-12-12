Путин и Эрдоган обсудили ливийский конфликт и ситуацию в Сирии

В частности, политики отметили необходимость активизации усилий по борьбе с терроризмом в Сирии. Также президенты подчеркнули важность работы сирийского Конституционного комитета и заявили о готовности его поддержки.

Относительно Ливии главы государств выразили обеспокоенность боевыми столкновениями в Триполи. По мнению политиков, для стабилизации обстановки необходимо возобновление межливийских мирных переговоров.

Ранее президент Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции.

