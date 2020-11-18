Российские военные получат выплаты за миротворческую миссию в Карабахе

Российские военнослужащие, находящиеся в Карабахе, получат за выполнение миротворческой миссии дополнительные выплаты. Об этом сообщает РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о том, что выплаты будут производиться не за боевые действия. По словам Путина, порядок таких выплат был сформулирован в указах, принятых ранее.

НСН писала о том, что США и Франция выразили озабоченность вмешательством Турции в карабахский конфликт. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что Россия понесла серьезные репутационные потери после заключения мира в Карабахе.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеВыплатыМиротворцы
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