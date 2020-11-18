Российские военные получат выплаты за миротворческую миссию в Карабахе
Российские военнослужащие, находящиеся в Карабахе, получат за выполнение миротворческой миссии дополнительные выплаты. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о том, что выплаты будут производиться не за боевые действия. По словам Путина, порядок таких выплат был сформулирован в указах, принятых ранее.
НСН писала о том, что США и Франция выразили озабоченность вмешательством Турции в карабахский конфликт. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что Россия понесла серьезные репутационные потери после заключения мира в Карабахе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Эрдоган ввел в Турции частичный локдаун
- Мишустин дал поручения Минздраву по борьбе с COVID-19
- В Москве скончались 76 пациентов с COVID-19
- Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Азербайджан
- Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило 2 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru