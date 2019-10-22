Российские вертолеты приземлились на брошенной американской базе в Сирии

22 октября 201908:31

Российские вертолёты Воздушно-космических сил приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, пишут РИА Новости. Уточняется, что на этой локации раньше располагалась американская база.

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Как пишет RT, в сирийской армии сообщили, что террористы разрушили взлётную полосу аэропорта, а военнослужащие Соединенных Штатов Америки не стали ее восстанавливать. В данный момент на месте ведутся работы по разбору завалов, а также разбитой техники.

Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире НСН выразил мнение, что России пора воздержаться от активной помощи сторонам конфликта или определиться со своей позицией в этом вопросе.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
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