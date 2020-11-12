Российские наблюдательные посты миротворцев разворачивают в Карабахе
Наблюдательные посты российских миротворцев начнут разворачивать с 12 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генштаб России.
Они обеспечат безопасность мирного населения на территории Нагорного Карабаха. Всего будут выставлены 16 российских наблюдательных постов. В настоящее время миротворцы из России взяли под контроль Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
Отмечается, что российский миротворческий контингент оснащён самым современным вооружением и специальной техникой.
Тем временем, в Ереване продолжаются митинги, целью которых является отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Беспорядки в республике были вызваны подписанием перемирия с Азербайджаном и прекращением военных действий в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября 2020 года. В среду 11 ноября несанкционированные акции протеста в Ереване продолжились.
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