Российские наблюдательные посты миротворцев разворачивают в Карабахе

Наблюдательные посты российских миротворцев начнут разворачивать с 12 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генштаб России.

Они обеспечат безопасность мирного населения на территории Нагорного Карабаха. Всего будут выставлены 16 российских наблюдательных постов. В настоящее время миротворцы из России взяли под контроль Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.