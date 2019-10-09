Российские экономисты отмечают возможность усиления торговых войн

В исследовании говорится о том, что введение ограничительных мер и новых пошлин для китайских товаров, а также конфликты в металлургической отрасли повышают вероятность недружественного исхода ситуации. Как отмечает агентство, новый уровень торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне. В повестку входят интеллектуальные права, сельское хозяйство. Во встречах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин, а с китайской стороны – вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

По мнению экономистов, США не ограничатся одним Китаем и введут ограничения также для стран ЕС и Японии.



