Российские экономисты отмечают возможность усиления торговых войн
В мире возможен новый виток торговых войн из-за обострения отношений США и Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мониторинг экономической ситуации, проведенный РАНХиГС и Институтом Гайдара.
В исследовании говорится о том, что введение ограничительных мер и новых пошлин для китайских товаров, а также конфликты в металлургической отрасли повышают вероятность недружественного исхода ситуации. Как отмечает агентство, новый уровень торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне. В повестку входят интеллектуальные права, сельское хозяйство. Во встречах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин, а с китайской стороны – вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
По мнению экономистов, США не ограничатся одним Китаем и введут ограничения также для стран ЕС и Японии.
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