Майк Помпео объявил о визовых ограничениях для китайского правительства
Власти США ввели визовые ограничения для членов правительства и Компартии Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.
По словам госсекретаря, санкции затронут причастных к нарушениям прав национальных меньшинств в Китае, а также членов их семей. США неоднократно призывали Китай прекратить репрессии казахов, уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств в Синьцзяне, а также освободить всех безосновательно задержанных мусульман.
Ранее Министерство торговли США ввело экспортные ограничения на американскую продукцию в 28 организациях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе из-за обвинений в организации репрессий.
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