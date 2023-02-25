Российские дипломаты покинули зал Совбеза ООН перед выступлением представителей ЕС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский покинули министерское заседание Совета безопасности по ситуации на Украине перед выступлениями представителей Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя: отношений России и Евросоюза уже нет

В своей речи на заседании Небензя указал, что для участия во встрече было приглашено беспрецедентное число делегаций — двенадцать стран ЕС и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой "добавленной стоимости" дискуссии не принесут», – подчеркнул российский дипломат.

После ухода Небензи и Полянского на заседании должны были состояться выступления представителей Словакии, Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Италии и других государств.

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Фото: twitter.com/UN_News
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