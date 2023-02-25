Российские дипломаты покинули зал Совбеза ООН перед выступлением представителей ЕС

В своей речи на заседании Небензя указал, что для участия во встрече было приглашено беспрецедентное число делегаций — двенадцать стран ЕС и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой "добавленной стоимости" дискуссии не принесут», – подчеркнул российский дипломат.

После ухода Небензи и Полянского на заседании должны были состояться выступления представителей Словакии, Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Италии и других государств.

