Российская военная полиция временно прекратила сопровождение транспорта в Сирии
Военная полиция РФ временно прекратила сопровождение гражданского транспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса в Сирии из-за "эскалации конфликта". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вячеслава Сытника.
По словам Сытника, сопровождение транспорта будет возобновлено после урегулирования возникших сложностей. Замруководителя Центра пояснил, что в районе города Айн-Иса в провинции Ракка служащие российской военной полиции в настоящий момент проводят мероприятия по "стабилизации обстановки" совместно с военнослужащими САР.
По данным Сытника, в период с мая по декабрь военная полиция в этом районе сопроводила более 35 тысяч гражданских автомобилей и более 67 тысяч человек. Ранее стало известно, что в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения военной полиции из России "для стабилизации обстановки" и прекращения обстрелов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Куба ограничит авиасообщение с США и рядом латиноамериканских стран
- ВЦИОМ: 55% россиян назвали медиков героями 2020 года
- Россия вошла в топ-5 стран с наименьшей зависимостью от глобальных интернет-платформ
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 441 тыс.
- «Комендантский час» для подростков введут в Ленинградской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru