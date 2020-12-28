Российская военная полиция временно прекратила сопровождение транспорта в Сирии

По словам Сытника, сопровождение транспорта будет возобновлено после урегулирования возникших сложностей. Замруководителя Центра пояснил, что в районе города Айн-Иса в провинции Ракка служащие российской военной полиции в настоящий момент проводят мероприятия по "стабилизации обстановки" совместно с военнослужащими САР.

По данным Сытника, в период с мая по декабрь военная полиция в этом районе сопроводила более 35 тысяч гражданских автомобилей и более 67 тысяч человек. Ранее стало известно, что в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения военной полиции из России "для стабилизации обстановки" и прекращения обстрелов.