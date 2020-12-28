Российская военная полиция временно прекратила сопровождение транспорта в Сирии

Военная полиция РФ временно прекратила сопровождение гражданского транспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса в Сирии из-за "эскалации конфликта". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вячеслава Сытника.

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По словам Сытника, сопровождение транспорта будет возобновлено после урегулирования возникших сложностей. Замруководителя Центра пояснил, что в районе города Айн-Иса в провинции Ракка служащие российской военной полиции в настоящий момент проводят мероприятия по "стабилизации обстановки" совместно с военнослужащими САР.

По данным Сытника, в период с мая по декабрь военная полиция в этом районе сопроводила более 35 тысяч гражданских автомобилей и более 67 тысяч человек. Ранее стало известно, что в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения военной полиции из России "для стабилизации обстановки" и прекращения обстрелов.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:Сирийский КонфликтВоеннослужащиеСирия
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