Россия расширила состав военной полиции в Сирии из-за нестабильной обстановки

Дополнительные подразделения военной полиции привлечены Россией для стабилизации обстановки во входящем в провинцию Ракка районе Айн-Иса на Севере Сирии. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вячеслава Сытника.

Сытника призвал ведущие взаимные обстрелы стороны прекратить эскалацию и ответил, что у российских военных есть договоренности с Турцией о размещении российско-сирийских постов.