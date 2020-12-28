Россия расширила состав военной полиции в Сирии из-за нестабильной обстановки

Дополнительные подразделения военной полиции привлечены Россией для стабилизации обстановки во входящем в провинцию Ракка районе Айн-Иса на Севере Сирии. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вячеслава Сытника.

Сытника призвал ведущие взаимные обстрелы стороны прекратить эскалацию и ответил, что у российских военных есть договоренности с Турцией о размещении российско-сирийских постов.

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Ранее оппозиционные действующему режиму президента Башара аль-Асада «Сирийские демократические силы» договорились с сирийскими правительственными силами и Россией о создании трех совместных постов в северной части провинции Ракка. Арабские СМИ утверждают, что российская сторона пытается убедить “Сирийские демократические силы передать контролируемые ими районы Дамаску.



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