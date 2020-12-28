Россия расширила состав военной полиции в Сирии из-за нестабильной обстановки
Дополнительные подразделения военной полиции привлечены Россией для стабилизации обстановки во входящем в провинцию Ракка районе Айн-Иса на Севере Сирии. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вячеслава Сытника.
Сытника призвал ведущие взаимные обстрелы стороны прекратить эскалацию и ответил, что у российских военных есть договоренности с Турцией о размещении российско-сирийских постов.
Ранее оппозиционные действующему режиму президента Башара аль-Асада «Сирийские демократические силы» договорились с сирийскими правительственными силами и Россией о создании трех совместных постов в северной части провинции Ракка. Арабские СМИ утверждают, что российская сторона пытается убедить “Сирийские демократические силы передать контролируемые ими районы Дамаску.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+28 284 / сут.
Умерли
54 778+552 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 390 / сут.
- Названы профессии с потенциально низким спросом в ближайшие 10 лет
- СМИ: 17 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна погибли
- Сборная Чехии по хоккею победила Россию в матче молодежного ЧМ
- В Госдуме рассказали о сюрпризе для пенсионеров в 2021 году
- Россия расширила состав военной полиции в Сирии из-за нестабильной обстановки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru