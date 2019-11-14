Ответка за Катынь. Сванидзе о рассекречивание данных об эстонских карателях

«Все эти вещи важны для истории, но сейчас все мы понимаем, что эти публикации имеют политический смысл. Потому что говорят о преступлениях НКВД в годы войны, убийствах в Катыне польских людей [советскими солдатами]. И вот это [рассекречивание информации под Псковом] ответ – они [представители других стран] тоже совершали преступления. Те же эстонцы вменяют нам, что мы их захватили в 1939 году, а мы им отвечаем - они вот тоже расстреливали евреев и цыган, тоже совершали преступления. Это все правда, тогда все были «хороши» - были преступники и эстонцы, и украинцы, и русские, никто не отменяет преступления карателей и полицаев, это все имело место. Но нужно помнить, что в данном случае это, прежде всего, имеет внешнеполитический смысл. А почему рассекречена только часть уголовного дела нужно спросить у ФСБ - почему, они что-то рассекречивают, а что-то нет», - сказал Сванидзе.

Ранее в эфире НСН Николай Сванидзе также объяснил политическими побуждениями и возбуждение следственным комитетом России уголовного дела по статье «геноцид» по факту убийства в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, совершенного зондеркомандой СС-10 «А», которую возглавлял доктор Курт Кристман.

