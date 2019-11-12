Еврей и наследник Левитана. Соловьев об уголовном деле против него на Украине

«Что странного в том, что наследники Бандеры и Шухевича борются с евреем-журналистом, который не скрывает своей ненависти к нацистам? Что в этом нового? Ничего. Тем более что человек [Гончаренко], который написал заявление это один из карателей, который наслаждался и показывал обугленные трупы у Дома профсоюзов в Одессе и рассказывал о том, как они с друзьями пошли и сожгли лагерь. Уголовные дела, кстати, еще не возбуждены. СБУ проводит проверку. В свое время Гитлер воевал с Левитаном (Гитлером была назначена награда в 250 тысяч марок за голову советского диктора Юрия Левитана – прим. НСН). Мы, конечно, наследники Левитана. А вот кого наследники украинские власти, а не украинский народ, это вопрос», - сказал Соловьев.

Он также отметил, на его взгляд, смехотворную юридическую безграмотность украинских обвинителей.

«Меня восхищает их юридическая неграмотность – я не гражданин Украины, мои передачи запрещены для трансляции на территории Украины. То есть откуда он узнал вообще о чем я говорю? Это все довольно смехотворно. Я домой к себе кусок Украины не унес», - уточнил собеседник НСН.

Ранее Алексей Гончаренко пообещaл избить российского телеведущего. Свое выскaзывaние он озвучил в Италии, стоя нaпротив виллы, которaя, по словaм укрaинцa, принaдлежит журнaлисту. В ответ Соловьев отметил, что "ему нaдо зaнять очередь зa "Человеком Пельменем" (мужчинa, обещaвший побить Соловьевa ранее)».