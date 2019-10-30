Факт без значения. Сванидзе об уголовном деле против нацистов

Член комиссии по исторической памяти Совета по правам человека, историк и публицист Николай Сванидзе заявил в эфире НСН , что подобное уголовное дело возбуждено из политических побуждений, так как нацистских преступников уже осудил Нюрнбергский трибунал.

«Давно уже состоялся трибунал над гитлеровскими преступниками, где была масса фактов геноцида упомянута. Они все были осуждены, кто-то повешен. Поэтому сейчас, честно говоря, не знаю, какой в этом смысл? Кому предъявлять претензии? Как страшный исторический инцидент это заслуживает упоминания, но кто за это будет отвечать, не совсем представляю. Я думаю, что это вписывается в нашу нынешнюю общеидеологическую составляющую, когда мы все время подчеркиваем сколько мы вложили в Великую Отечественную войну, сколько жертв мы понесли, как нам тяжело пришлось, что чистая правда. Но, дополнительный этот факт, какое он может иметь юридическое или международное значение, не могу сказать. Мне кажется, это в силу политической инерции: вот еще до кучи, вот еще это», - высказал свою точку зрения Сванидзе.

Как говорится в сообщении, на вооружении у зондеркоманды были мобильные газовые камеры для массового уничтожения людей. Тела убитых детей были обнаружены лишь после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.

