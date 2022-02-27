Российская делегация прибыла в Белорусию на переговоры с Украиной

Делегация из России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В состав делегации вошли представители министерства иностранных дел, Минобороны, администрации президента и других ведомств, пишет RT.

В МИД Белоруссии отметили, что подготовили все необходимое для встречи, сейчас ведомство занимается решением протокольных вопросов, сообщают Известия.

Россия в четверг начала специальную военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Позже Москва и Киев выразили готовность провести переговоры для мирного урегулирования ситуации. Предоставить площадку для встречи готова Белоруссия. При этом президент Украины Владимир Зеленский предложил в качестве места проведения переговоров Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул или Баку.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияПереговорыУкраинаБелоруссияДмитрий Песков
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