Российская делегация прибыла в Белорусию на переговоры с Украиной
Делегация из России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
В состав делегации вошли представители министерства иностранных дел, Минобороны, администрации президента и других ведомств, пишет RT.
В МИД Белоруссии отметили, что подготовили все необходимое для встречи, сейчас ведомство занимается решением протокольных вопросов, сообщают Известия.
Россия в четверг начала специальную военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Позже Москва и Киев выразили готовность провести переговоры для мирного урегулирования ситуации. Предоставить площадку для встречи готова Белоруссия. При этом президент Украины Владимир Зеленский предложил в качестве места проведения переговоров Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул или Баку.
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