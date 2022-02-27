Российская делегация обозначила сроки ожидания решения Украины по переговорам в Гомеле

«До 15:00 мы продолжаем находиться здесь (в Минске. - НСН) и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам», — цитирует Мединского РИА Новости.

Глава российской делегации подчеркнул, что РФ выступает за мир, и в случае отказа от переговоров «вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне».

Позже Мединский добавил, что стороны проработали и согласовали маршрут следования украинской делегации, им обеспечена и гарантирована абсолютная безопасность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прибытии российской делегации в Гомель, где она ожидает встречи с представителями Украины. Песков подчеркнул, что именно Киев выбрал Гомель как место переговоров с РФ на фоне российской военной операции на Украине. Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров в Белоруссии, предложив перенести встречу в другие города. Украинский президент объяснил свое решение тем, что Белоруссия якобы ведет «агрессивные действия» со своей территории.

