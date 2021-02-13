Российская делегация на переговорах в Австрии потребовала объяснений по поводу блокировки Twitter-аккаунта

По его словам, несмотря на обращение в техподдержку Twitter по поводу произошедшего, россияне не особо рассчитывают на реакцию.

«Мы сейчас обратимся к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид, мы заставим их (Twitter) высказаться, сейчас на них надавят», - добавил Гаврилов.

Ранее Гаврилов в личном аккаунте Twitter назвал блокировку официальной страницы российской делегации на венских переговорах явной цензурой.

«В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?» — написал политик.

Напомним, Twitter уже блокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Также ограничения были наложены на страницу посольства КНР в Соединенных Штатах, пишет Газета.ru.

Ранее глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев заверил НСН, что технически организовать проблемы российские власти могут любому сервису.

«Они это уже отработали на «Телеграме». Но я не думаю, что Facebook или другие крупные компании будут входить в конфликт с российскими властями, потому что это им не выгодно. Скорее, будут какие-то демонстрационные мероприятия устрашения со стороны власти, чтобы дать понять, что закон необходимо выполнять. Чисто технически удовлетворить требования российского законодательства для них не проблема», - сказал Ромачев.



