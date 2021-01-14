Twitter снял ограничение доступа с аккаунта вакцины «Спутник V»

Twitter разблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V».

При входе в аккаунт «Спутника V» ранее появлялось предупреждение об ограничении доступа на страницу за «необычные действия» от её имени.

Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщала о блокировке официальной страницы препарата, причины ограничения доступа выяснялись.

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ФОТО: flickr/Christopher
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