Twitter снял ограничение доступа с аккаунта вакцины «Спутник V»
14 января 202121:44
Twitter разблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V».
При входе в аккаунт «Спутника V» ранее появлялось предупреждение об ограничении доступа на страницу за «необычные действия» от её имени.
Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщала о блокировке официальной страницы препарата, причины ограничения доступа выяснялись.
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14 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru